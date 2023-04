”Nuclearelectrica SA anunta ca a finalizat operationalizarea Filialei Feldioara in perioada ianuarie-martie 2023, ca parte a strategiei de dezvoltare a ciclului integrat de combustibil nuclear din Romania. In data de 28 decembrie 2022, a fost finalizata achizitia unor active din fluxul de procesare a concentratului de uraniu tehnic din cadrul Sucursalei CNU Feldioara, precum si achizitia dreptului de proprietate asupra terenului aferent acestor active de la Ministerul Energiei, prin concesiune catre SNN. Activele care au intrat in proprietatea SNN, prin finalizarea tranzactiei mentionate mai sus,…