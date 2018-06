Stiri pe aceeasi tema

- Debitul Dunarii la intrarea in tara pe sectiunea Bazias va fi in scadere in urmatoarele cinci zile, pana la valoarea de 5.600 metri cubi pe secunda (mc/s), apoi relativ stationar, situandu-se sub media multianuala a lunii mai stabilita la 7.250 mc/s, se arata in prognoza publicata de Institutul National…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA a emis, astazi, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila in urmatoarele sase ore pe raurile mici din judetul Constanta.Potrivit INHGA, pana la ora 18:00, se vor produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide…

- Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) in ultimele 24 de ore a fost in scadere, avand valoarea de 11.100 m3/s, peste media multianuala a lunii martie (6.700 m3/s), a anuntat Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor(INHGA).

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a decis, joi, inchiderea scolilor din judet pentru ziua de vineri, din cauza vremii. In conditiile in care Administratia Nationala de Meteorologie a instituit cod galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti a emis astazi atentionari cod galben si cod portocaliu de inundatii pentru mai multe judete din tara, printre care si Constanta.Potrivit INHGA, bazinele hidrografice afectate sunt pe Dunare ndash; sector aval de S.H.E.N. Portile de…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis duminica avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete si Cod galben pentru rauri din 22 de judete, scrie Agerpres. Potrivit hidrologilor, pana luni, la ora 20:00, se ...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii, valabila pana miercuri seara, in bazine hidrografice din judetele Mures, Valcea, Olta, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu si Ialomita.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis COD GALBEN de risc de inundatii pentru cursuri de apa din Neamt. Avertismentul este valabil in perioada 13 martie, ora 9:00 – 14 martie, ora 22:00 si sunt vizate “bazinele superioare si afluentii din bazinele mijlocii si inferioare…