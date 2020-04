Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea societatii Altur Slatina este redusa pana pe 21 aprilie, contractele individuale de munca pentru o mare parte dintre salariati fiind suspendate, conform unui raport remis, vineri, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres."Consiliul de Administratie al SC Altur SA Slatina(...)…

- Reprezentanti ai ligii profesioniste si federatiei belgiene au discutat, vineri, cu UEFA pe tema opririi definitive a competitiilor de fotbal, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza lesoir.be, potrivit news.ro."Aceasta reuniune constructiva le-a permis conducatorilor fotbalului belgian…

- Traim vremuri tulburi in care probleme date de epidemia de coronavirus au afectat pietele de capital internationale, iar in Romania avem si incertitudine politica, a afirmat, vineri, Claudia Ionescu, membru in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Traim vremuri tulburi in…

- Traim vremuri tulburi in care probleme date de epidemia de coronavirus au afectat pietele de capital internationale, iar in Romania avem si incertitudine politica, a afirmat, vineri, Claudia Ionescu, membru in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Traim vremuri tulburi…

- Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica a aprobat luni majorarea capitalului social al companiei cu aport in natura si numerar in suma totala maxima de 1,38 milioane de lei, de la valoarea actuala de 3,015 miliarde de lei la circa 3,017 miliarde de lei, potrivit unui raport publicat pe site-ul…

- Noul Consiliu de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti, ales in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din luna noiembrie a anului trecut, a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara...

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a fost desemnat administrator temporar la societatea Euroins, pentru o perioada limitata de timp, pana la numirea noului Consiliu de Administratie, aflat in proces de autorizare. Conform unui comunicat al Autoritatii de Supraveghere Financiara, rolul FGA va fi…

- Actionarii Grupului Bittnet (BNET) au numit trei membri in Consiliul de Administratie al companiei, Lucian Anghel (foto), fostul presedinte al Bursei de Valori Bucuresti, obtinand functia de membru independent.