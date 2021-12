Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica a semnat cu societatea Enel Energie un contract de vanzare energie electrica angro, in valoare de 902,223 milioane lei, potrivit unui raport remis, miercuri, 22 decembrie, Bursei de Valori Bucuresti.Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ldquo;SNN" a incheiat un act juridic de tipul…

- ” Grup Serban Holding (simbol bursier GSH), companie antreprenoriala romaneasca activa in mai multe domenii din agricultura, anunta inchiderea cu succes, inca din prima zi, a plasamentului privat pentru actiunile sale, in urma caruia a atras suma de 12,7 milioane de lei de la investitori. Suma atrasa…

- AROBS Transilvania Software, companie romaneasca de IT, a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București, acțiunile fiind tranzacționate sub simbolul bursier AROBS. Fondata in anul 1998 de antreprenorul roman, Voicu Oprean, AROBS este astazi o multinaționala cu șapte birouri deschise in Romania…

- Anul 2021 a fost un an bun cu mai multe premiere la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Radu Hanga, presedintele BVB, a anunțat, joi, ca pentru prima data capitalizarea totala a bursei a depasit nivelul de 240 miliarde lei cu referire directa la piata principala si piata Aero. “Anul 2021 este prima data…

- In primul semestru al anului 2021, indicii Bursei de Valori București au avut o evoluție pozitiva, cu valori superioare celor inregistrate anterior pandemiei COVID-19. Indicele BET, de referința pentru piața locala de capital, ce surprinde evoluțiile celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementata…

- “Bursa de Valori Bucuresti informeaza ca marti , 12 octombrie, obligatiunile companiei polone ze Aforti Holding in valoare de 2 milioane de lei intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranza ctionare (SMT) sub simbolul bursier A FH25 “, anunta bursa. Aforti Holding , companie inr egistrata…