Stiri pe aceeasi tema

- China va oferi Ucrainei o asistența umanitara suplimentara in valoare de 10 milioane de yuani (aproape 1,6 milioane de dolari), a anunțat luni ministerul chinez de externe, citat de Sky News. De asemenea, ambasadorul Chinei in SUA, Qin Gang, a anunțat ca tara sa nu va trimite arme si munitii pentru…

- Arabia Saudita ia in calcul sa accepte moneda yuan pentru exportul de petrol in China. Negocierile intre Riad și Beijing au avansat dupa ce relația saudiților cu Washingtonul s-a deteriorat. China incearca de șase ani sa convinga Arabia Saudita sa-i vanda petrol in yuani. Mutarea ar amenința serios…

- Razboi in Ucraina, ziua a 20-a. Discuții "lungi și intense" intre reprezentanții Chinei și ai SUA au avut loc la Roma, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Oficialii SUA afirma ca sunt ingrijorați de atitudinea Chinei, de aliniere la poz

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 42 de centi, sau cu 0,5%, pana la 86,48 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel din 3 octombrie 2018, de 86,71 dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a crescut cu 53 de…

- Potrivit statisticilor, anul trecut, valoarea totala a operațiunilor de import-export de marfuri ale Chinei a ajuns la 39.100 miliarde de yuani, cu o creștere de 21,4% fața de anul precedent. Exportul a fost de 21.730 miliarde de yuani, cu 21,2% mai mult fața de anul 2020, și importul a crescut la 17.370…

- Taiwanul a anuntat marti ca va deschide o linie de credit de un miliard de dolari pentru a sustine comertul cu Lituania, unde companiile sunt afectate de un conflict cu China privind relatiile sale diplomatice cu Taipei, relateaza AFP. Lituania a permis Taiwanului sa deschida o reprezentanta…

- Taiwanul a anuntat miercuri ca va crea un fond de 200 de milioane de dolari pentru a investi in industriile din Lituania si a stimula relatiile comerciale bilaterale, intr-o tentativa de a atenua presiunea Chinei asupra statului baltic, relateaza Reuters. Lituania este sub presiune din partea…

- Uigurii din China au depus marți o plangere penala la un procuror turc impotriva oficialilor chinezi. Nouasprezece persoane ii acuza ca au comis genocid, tortura, viol și crime impotriva umanitații. Plangerea includea 116 persoane care sunt inca deținute in China și a fost depusa impotriva a 112 persoane.…