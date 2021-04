Primul avans notabil in aceasta privința de la venirea la putere a lui Joe Biden, Statele Unite s-au implicat in discuții la Viena pentru a incerca sa salveze acordul internațional privind dosarul nuclear al Iranului. Cu toate acestea, reprezentanții Washingtonului nu vor fi la aceeași masa cu omologii din Teheran și europenii vor acționa ca […] The post „Nucleara iraniana”: SUA intra in baletul diplomatic de la Viena first appeared on Ziarul National .