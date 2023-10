Stiri pe aceeasi tema

- Este o premiera in istoria Congresului american: liderul republican al Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a fost demis din functie marti, victima unor certuri fratricide in cadrul partidului sau, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. Dupa o dezbatere tensionata intre conservatori, 216 alesi au votat…

- Liderul conservator spaniol Alberto Nunez Feijoo nu a reusit vineri sa obtina o majoritate simpla in parlament necesara pentru a deveni premier, deschizand astfel calea prim-ministrului interimar Pedro Sanchez de a incerca sa obtina un nou mandat, relateaza Reuters si dpa. Feijoo a primit 172 de voturi…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat astazi bombardiere strategice rusesti cu capacitate nucleara, rachete hipersonice si nave de razboi, insotit de ministrul apararii al presedintelui Vladimir Putin. Un Kim zambitor a fost intampinat pe aerodromul rusesc Knevici, la aproximativ 50 km de orasul…

- Festivalul Digital Throne a debutat cu un show de drone, un spectacol de video mapping și proiecții speciale pe Palatul Culturii. Gradina Palas a fost plina pana la refuz vineri seara. Show-ul de drone este o premiera pentru Iași: peste 300 de drone au fost ridicate pentru a populariza evenimentele.…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, care a sprijinit activ Ucraina in rezistența sa la agresiunea rusa, a confirmat intr-un interviu acordat Sunday Times ca a decis sa iși paraseasca postul in urmatoarele luni. Speculații despre decizia sa au inceput sa apara in presa britanica incepand de…

- Cel puțin o persoana a fost ucisa in cele mai recente atacuri ale Rusiei asupra capitalei ucrainene. Zeci de drone de fabricație iraniana au fost lansate in timp ce președintele Zelenski se intoarcea acasa de la summitul NATO, unde a obținut noi arme și garanții de securitate

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu acordat ABC News, ca omologul sau american, Joe Biden, ar fi putut pune capat razboiului din Ucraina "in cinci minute" daca ar fi fost vorba de cedarea teritoriilor ucrainene, un lucru cu care Kievul nu ar fi fost de acord, scrie Ukrainska…