Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor desfașura un mare arsenal de instrumente pentru a contracara practicile „abuzive”, „neloiale” și „ilegale” ale Beijingului, a declarat marți viitoarea secretara a Trezoreriei Janet Yellen, în timpul audierii sale în fața senatorilor americani,…

- Un ofițer de poliție al cladirii Capitoliului a murit la spital in urma ranilor suferite in asaltul de miercuri. Este a cincea persoana decedata in urma incidentelor de la Washington, a informat televiziunea americana ABC News.Brian D. Sicknick a murit joi, la ora Americii 21:30. "Ofițerul Sicknick…

- Statele Unite au denuntat luni cea mai recenta abatere a Iranului de la acordul nuclear international, calificand activitatile de producere a uraniului imbogatit cu 20% drept un "santaj nuclear", informeaza AFP si Reuters. "Imbogatirea uraniului cu 20% (la uzina din Fordo) este o incercare clara a Iranului…

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif l-a acuzat joi pe președintele american Donald Trump ca a încercat sa fabrice „un pretext” pentru a începe „un razboi”, când tensiunile dintre cei doi dușmani cresc din nou, potrivit AFP.Zarif a facut aceste…

- ​Consiliul Gardienilor din Iran a aprobat miercuri o lege care obliga guvernul sa puna capat inspecțiilor ONU la siturile sale nucleare și accelereze producția de uraniu îmbogațit dincolo de limita stabilita de acordul nuclear semnat în 2015 daca sancțiunile la adresa Teheranului nu sunt…

- Germania considera ca exista o sansa de revenire la o abordare transatlantica comuna fata de programul nuclear iranian, dupa investirea noii administratii a presedintelui ales Joe Biden, a declarat luni un oficial german citat de Reuters. In mai 2018, presedintele SUA, Donald Trump a retras…

- Uniunea Europeana este nerabdatoare sa inceapa cooperarea cu noul presedinte al SUA, Joe Biden, in probleme precum combaterea pandemiei sau a schimbarilor climatice si spera ca summitul G20 de la sfarsitul acestei saptamani va fi „un nou inceput pentru multilateralism”, potrivit presedintei Comisiei…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca Uniunea Europeana trebuie sa contribuie mai mult la parteneriatul transatlantic dupa ce democratul Joe Biden isi va prelua mandatul de presedinte al Statelor Unite ale Americii si a subliniat totodata importanta aliantei cu SUA, transmit EFE si Reuters.…