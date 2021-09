Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a dat asigurari luni in ce priveste 'fermitatea' sa fata de Iran, in contextul in care media iraniene ultraconservatoare decretau o victorie la o zi dupa un compromis intervenit intre cele doua parti, relateaza France Presse.



'Din prima zi, am avut o abordare ferma si corecta cu Iranul', a declarat Grossi in fata presei la Viena, intrebat de un jurnalist daca nu este timpul sa inaspreasca tonul.



Aranjamentul anuntat duminica le da inspectorilor agentiei ONU posibilitatea…