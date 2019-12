Nuclear: Putin doreşte să reînnoiască rapid tratatul New START…

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi ca doreste sa reinnoiasca pana la sfarsitul anului cu SUA Tratatul New START privind armele strategice nucleare, relateaza AFP.



Aceasta decizie trebuie luata cat mai curand posibil ''pentru a nu da nastere la multiple interpretari ale pozitiei noastre", a insistat Vladimir Putin in fata unor responsabili militari si ai apararii.



La randul sau, ''Rusia este pregatita sa reinnoiasca tratatul New START fara intarziere, inainte de sfarsitul anului'', a adaugat presedintele rus.



SUA si Rusia…