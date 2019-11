Nuclear: Israelul cere creşterea presiunii asupra Iranului Iranul a reluat joi activitatile de imbogatire a uraniului la uzina sa subterana din Fordo ca urmare a deciziei sale de a-si reduce in continuare angajamentele cu privire la programul sau nuclear. Aceste activitati au fost inghetate in baza acordului international privind dosarul nuclear iranian din 2015, din care SUA s-au retras unilateral in 2018. ''Cer comunitatii internationale sa se trezeasca. Cer celorlalte tari sa se alature SUA si Israelului pentru a creste presiunea asupra Iranului, care nu este un pericol numai pentru Israel si Orientul Mijlociu, ci pentru intreaga lume… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franța a cerut marți Iranului sa se razgândeasca în ceea ce privește decizia de a reduce angajamentule asumate prin acordul nuclear semnat în 2015, în contextul în care Hassan Rouhani a anunțat ca Teheranul va introduce o noua masura în acest sens, relateaza Mediafax…

- "Ramanem angajati in favoarea JCPOA (acordul international semnat in 2015) si ii cerem Iranului sa revina asupra deciziilor sale contrare acordului si sa coopereze pe deplin cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica, atat in cadrul JCPOA, cat si in ceea ce priveste celelalte obligatii ale…

- Orientul Mijlociu este central pentru strategia generala a Iranului in raport cu rivalii sai. Temele majore ale Teheranului stau la baza agendei sale strategice generale. Preocuparea principala pentru Iran este de a bloca eventualele atacuri militare ale Statelor Unite si ale Israelului.

- Directorul general interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), diplomatul roman Cornel Feruta, a insistat luni, la revenirea dintr-o deplasare pe care a desfasurat-o la sfarsitul saptamanii la Teheran, asupra implicarii pe care le-a cerut-o interlocutorilor sai iranieni in discutiile…

- Iranul trebuie sa coopereze pe deplin cu inspectorii internationali, le-a spus duminica, la Teheran, înaltelor oficialitati iraniene directorul general interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Cornel Feruta, potrivit agenției DPA, citate de Agerpres."Directorul…

- Iranul trebuie sa coopereze pe deplin cu inspectorii internationali, le-a spus duminica, la Teheran, inaltelor oficialitati iraniene directorul general interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Cornel Feruta, transmite dpa potrivit Agerpres. "Directorul general in exercitiu…

- Iranul trebuie sa coopereze pe deplin cu inspectorii internationali, le-a spus duminica, la Teheran, inaltelor oficialitati iraniene directorul general interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Cornel Feruta, transmite dpa. "Directorul general in exercitiu (Cornel)…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența transmite ca „nu exista date care sa confirme sau sa indice existența unor factori de risc radiologic pentru populația de pe teritoriul Romaniei sau mediu care sa impuna luarea unor masuri de raspuns”. Precizarile IGSU vin in contextul in care in spațiul…