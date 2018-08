Nuclear: Iranul respinge apelul Parisului la deschiderea de negocieri lărgite Iranul a respins vineri apelurile Frantei de a deschide negocieri largite privind programul sau nuclear, considerand ca acest lucru este imposibil atat timp cat puterile occidentale nu si-au respectat propriile angajamente din acest dosar, relateaza AFP.



"Nu exista nicio baza de incredere pentru negocieri si in special asupra chestiunilor care nu sunt de negociat", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei iraniene, Bahram Ghasemi, citat de agentia de presa Tasnim.



Franta a avertizat joi Iranul ca nu se va putea sustrage de la negocieri largite, dincolo de angajamentele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

