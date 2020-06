Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a continuat sa acumuleze stocuri de uraniu imbogatit si continua sa incalce obligatiile asumate prin Acordul nuclear semnat cu marile puteri, arata un document al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) accesat de Associated Press și preluat de Mediafax.

- Mike Pompeo a coborat din avionul sau, pe aeroportul Ben Gurion, langa Tel Aviv, avand pe figura cu albastru, alb și roșu, culorile drapelului american, de unde s-a indreptat catre Ierusalim . Aici, secretarul de stat a avut discuții cu premierul Benyamin Netanyahu și cu fostul rival al acestuia, Benny…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a apreciat miercuri ca Statele Unite au facut o ”greseala stupida” iesind din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si a amenintat cu conscinte grave in cazul in care aliatii lor accepta sa prelungeasca embargoul asupra armamentului impus Teheranului,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca presedintele american Donald Trump a facut o "greseala stupida" atunci cand a retras SUA din acordul nuclear dintre Teheran si marile puteri si a cerut Washingtonului sa ridice sanctiunile, potrivit Reuters. Trump a retras SUA din acord in 2018,…

- Ministerul Transporturilor a anunțat, vineri, ca CFR Calatori a primit din partea parții austriece o cerere pentru organizarea de transporturi de muncitori incepand cu 9 mai. Procedura de desfașurare a transportului este discutata de CFR și operatorul feroviar austriac. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- "Trei civili au murit ca martiri, iar alti patru, inclusiv un copil, au fost raniti in explozii ale unor rachete israeliene care au atins locuinte" la periferia capitalei siriene, potrivit agentiei oficiale siriene de presa Sana. Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat in actiune luni,…

- Canada si mai multe tari au cerut Teheranului sa amane descarcarea datelor din cutiile negre ale avionului ucrainean doborat de Iran, din cauza restrictiilor de calatorie din cauza noului coronavirus, a anuntat Ottawa, relateaza AFP, potrivit news.ro.Iranul a contactat saptamana trecuta tarile…

- Statele Unite au prelungit derogarea anumitor proiecte in domeniul neproliferarii nucleare legate de Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian care autorizeaza Rusia, China si statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa continue cooperarea cu Iranul, a anuntat Departamentul de Stat, relateaza…