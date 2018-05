Iranul, europenii, China si Rusia se reunesc vineri la Viena pentru a trece in revista incercarile lor de a salva acordul nuclear incheiat in 2015 cu Teheranul, la doua saptamani dupa retragerea furtunoasa a Washingtonului, relateaza AFP. Pentru prima data de la intrarea in vigoare a acordului, reuniunea comisiei comune insarcinate cu supervizarea aplicarii textului se va tine fara Statele Unite, care s-au retras la 8 mai. Celelalte parti semnatare s-au lansat intr-un maraton diplomatic pentru a incerca sa mentina pe linia de plutire acordul destinat sa garanteze natura strict pasnica a programului…