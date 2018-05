Stiri pe aceeasi tema

- O eventuala decizie a presedintelui american Donald Trump privind retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul risca sa conduca la "razboi", atrage atentia seful statului francez, Emmanuel Macron, intr-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel.

- Iranul a luat in ras luni "pseudo-dezvaluirile" premierului israelian, Benjamin Netanyahu, care afirmase mai devreme ca detine "dovezi concludente" privind existenta unui program nuclear secret iranian, relateaza AFP. "Cat de convenabil. 'Timingul' perfect: baiatul care striga…

- Donald Trump nu a luat inca o decizie in legatura cu soarta acordului nuclear iranian, a declarat duminica John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, citat de AFP. "Nu exista inca o decizie in legatura cu acest subiect", a afirmat Bolton, intervievat la canalul Fox in…

- China și Rusia vor bloca orice incercare de a "sabota" acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul, a avertizat luni șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, care a calificat drept "inacceptabila" orice revizuire a textului, in condițiile in care Donald Trump amenința cu retragerea Statelor Unite, scrie…

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…

- Mahmoud Abbas a avut aceasta iesire violenta la adresa lui David Friedman intr-un moment in care Administratia Trump este posibil sa isi prezinte in curand planul de pace pentru palestinieni.Dupa mai multe decizii aratand, in opinia lor, orientarea pro-israeliana a administratiei Trump,…

- Generalul Joseph Votel, seful Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), a declarat ca acordul nuclear cu Iranul este in continuare in interesul SUA, afirmatia oficialului american contrazicand parerea presedintelui Donald Trump care sustine ca este un acord "teribil".

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…