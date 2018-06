Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va primi marti, 5 iunie, la Paris, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care va efectua de asemenea o vizita in Germania saptamana viitoare, pe fondul divergentelor legate de dosarul nuclear iranian, relateaza AFP. Benjamin Netanyahu a fost deja primit la…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat cu privire la posibilitatea declansarii unui razboi daca presedintele american Donald Trump va decide sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, scrie News.ro citand Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…

- Iranul va avea 'probleme mai mari decat a avut vreodata' daca autoritatile de la Teheran decid sa reia programul nuclear, a avertizat marti presedintele american, Donald Trump, in timpul intrevederii de la Casa Alba cu presedintele francez, Emmanuel Macron, transmit AFP si dpa.Trump, care…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat marti Iranul cu privire la faptul ca daca isi relanseaza programul nuclear ”va avea probleme mai mari decat a avut vreodata anterior”, relateaza The Associated Press.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat marti, in cursul intrevederii cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, ca Iranul va avea "probleme mai mari ca niciodata" daca va relansa programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat SUA ca ar putea sa se confrunte cu consecinte "grave" daca renunta la acordul atomic cu Teheranul, iar un alt oficial iranian a semnalat ca Teheranul ar putea sa se retraga din Tratatul de Neproliferare Nucleara, informeaza The Associated Press.