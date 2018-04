Actualul acord privind programul nuclear iranian nu este suficient pentru a tine sub control ambitiile nucleare ale Teheranului, a afirmat vineri cancelarul german, Angela Merkel, in cursul unei vizite la Washington, relateaza AFP.



"Suntem de parere ca JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) este o prima etapa care a contribuit la incetinirea activitatilor lor mai ales in acest sens (...), dar mai consideram ca, din punctul de vedere german, nu este suficient pentru a ne asigura ca ambitiile Iranului sunt temperate si tinute sub control", a declarat Angela Merkel folosind acronimul…