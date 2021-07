Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, considera ca experienta Guvernului in exercitiu in domeniul dialogului cu marile puteri si mai ales cu Statele Unite arata ca ”a avea incerdere in Occident nu functioneaza”, relateaza AFP. ”Generatiile urmatoare ar trebui sa se serveasca de…

- Autoritatile din Iran au atribuit, marti, Israelului un act de sabotaj care a vizat in luna iunie un complex nuclear situat la periferia Teheranului apartinand Organizatiei Iraniene pentru Energie Atomica, anunța Mediafax. Ali Rabiee, un purtator de cuvant al Administratiei din Iran, a declarat,…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, l-a numit joi pe Gholam-Hossein Mohseni Ejei, un procuror considerat un ”dur” al regimului si un fost ministru al Informatiilor, la conducerea aparatului judiciar al Republiciiislamice, potrivit presei de stat iarniene, relateaza Reuters. Gholam-Hossein…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a votat vineri, la Teheran, in alegerile prezidentiale, in deschiderea scrutinului, relateaza AFP. Ayatollahul Ali Khamenei a introdus buletinul de vot intr-o urna instalata special la Moscheea Imam-Khomeiny, aproape de biroul sau, in centrul capitalei iraniene,…

- Liderul suprem iranian Ayatollahul Ali Khamenei a declarat, vineri, ca Israelul a fost "obligat sa accepte infrangerea" in fata palestinienilor, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu intre israelieni si gruparile armate din Fasia Gaza.

- Negociatorii in dosarul nuclear iranian, care au incheiat miercuri la Viena o noua runda de tratative menite sa duca la revenirea Teheranului si a Washingtonului in cadrul acordului international incheiat in 2015, au evocat ''progrese tangibile'', transmite AFP. ''Am avansat mult. Se prefigureaza…

