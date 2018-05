Stiri pe aceeasi tema

- Acordul nuclear, în pericol! Iranul, europenii, China si Rusia se reunesc la Viena pentru a trece în revista încercarile lor de a salva acordul nuclear încheiat în 2015 cu Teheranul, la doua saptamâni

- Iranul, europenii, China si Rusia se reunesc vineri la Viena pentru a trece in revista incercarile lor de a salva acordul nuclear incheiat in 2015 cu Teheranul, la doua saptamani dupa retragerea furtunoasa a Washingtonului, relateaza AFP. Pentru prima data de la intrarea in vigoare a acordului,…

- Iranul, europenii, China si Rusia se reunesc vineri la Viena pentru a trece in revista incercarile lor de a salva acordul nuclear incheiat in 2015 cu Teheranul, la doua saptamani dupa retragerea furtunoasa a Washingtonului, relateaza AFP. Pentru prima data de la intrarea in vigoare a acordului, reuniunea…

- Diplomați din Europa, China și Rusia discuta despre o noua ințelegere prin care sa ajute financiar Iranul, dar și sa limiteze dezvoltarea rachetelor nucleare ale Teheranului și influența din regiune, in incercarea de a salva acordul nuclear din 2015, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini ii primeste marti pe ministrii de Externe ai Germaniei, Frantei si Regatului Unit, carora li se va alatura ulterior omologul lor iranian, au anuntat vineri serviciile sale, relateaza AFP conform News.ro . Aceste reuniuni urmeaza sa aiba loc la o saptamana…

- Turcia isi va mentine si imbunatati legaturile comerciale cu Iranul, i-a spus joi intr-o convorbire telefonica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan omologului sau iranian Hassan Rouhani, la doua zile dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage tara sa din acordul nuclear cu Iranul,…

- "Daca atingem obiectivele Acordului prin cooperarea cu alti membri ai tratatului, documentul va fi mentinut... Prin iesirea din tratat, America a subminat oficial angajamentele asumate printr-un tratat international. Am cerut Ministerului de Externe sa negocieze cu tarile europene, cu China si Rusia…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu au luat "nicio decizie" asupra acordului nuclear iranian, a dat asigurari joi secretarul american pentru aparare, Jim Mattis, ezitand totodata sa descrie acordul ca fiind "in interesul tarii" dupa cum a facut-o inainte, informeaza AFP. "Pot sa va asigur…