Nucile de cedru au un efect pozitiv asupra inimii Nucile care influențeaza benefic activitatea inimii sint cele de cedru. Acestea sint bogate in acizi grași nesaturați, consumul carora imbunatațește funcționarea inimii, previne depunerile de colesterol in vasele de singe. Acești acizi contribuie, de asemenea, la dizolvarea și asimilarea grasimilor. Astfel, utilizarea nucilor in alimentație este o buna profilaxie a hipertensiunii arteriale, bolii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

