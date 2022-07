Dupa ASUS ROG Phone 6 apar si rivalii, mai precis telefoanele de gaming Nubia Red Magic 7S si 7S Pro. Ele au la bord noul procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 si vin cu ventilatoare integrate, plus ecrane cu refresh rate foarte ridicat. De remarcat ca Nubia a lansat telefoanele Red Magic 7 in februarie si deja primim succesori in iulie. Ambele telefoane de gaming au noul CPU Snapdragon 8+ Gen 1 la interior, dar si ventilatoare integrate, care au un rol de a raci si bateria si sistemul de incarcare, nu doar chipsetul. De remarcat ca telefoanele vin in cutie cu incarcatoare foarte puternice, de…