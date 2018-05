Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 98 de persoane au murit in furtuni de nisip, in nordul Indiei, in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat joi oficiali locali. Un biant anterior anunta cel putin 77 de morti si 143 de raniti, au anunțat antena1.ro. Rafale de vant de pana la 130 de kilometri pe ora au cauzat moartea […] The…

- Așa cum v-a obișnuit, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va ține la curent cu toate aroganțele care se succed pe litoralul Marii Negre in minivacanța de 1 Mai. Dupa ce, sambata, s-a intamplat un lucru nemaivazut in Romania, cand ”Regina șampaniilor” s-a ”spart” la Mamaia, (DETALII AICI), acum va prezentam…

- Un incident ce se putea transforma intr-o adevarata tragedie a avut loc in acest weekend, in parcarea clubului Nuba, locul unde mii de oameni s-au inghesuit sa petreaca minivacanța de 1 mai. Unii dintre cei mai bogați oameni care au venit in Mamaia au ales sa-și faca intrarea intr-un mod spectaculos.…

- Fenomen spectaculos la malul Marii Negre dupa ce, mai multe zile la rand, o ceata densa s a asezat peste orasul Constanta.Dupa o zi insorita de primavara, atat pe mare cat si pe lacul Siutghiol s a putut observa un nor care se intindea de a lungul orizontul. Fenomenul a fost surprins de reporterii ZIUA…

- Accidentul de la Neamț, in urma caruia au decedat noua oameni, s-ar fi produs din alte cauze, nu din cele pe care anchetatorii le stabilisera inițial, dupa primele cercetari. Astfel, este posibil ca ca una dintre roțile microbuzului care a plonjat in apele Bistriței sa nu se desprins accidental. Aceasta…

- Un autocar in care se aflau zeci de persoane a fost implicat intr-un grav accident! Vehiculul a cazut intr-o prapastie, in apropiere de Moieciu. Au fost clipe de groaza pentru cei 29 de turiști care se intorceau de la Cheile Gradiștei. Intr-o curba periculoasa pe serpentine, autocarul a spulberat zidul…

- Cunoscuta clarvazatoare Maria Ghiorghiu anunța inundații teribile. Maria Ghiorghiu ar fi prezis mai multe catastrofe din Romania și din strainatate, printre care și incendiul din Colectiv, in urma caruia și-au pierdut viața 65 de persoane. „Vad cum o apa curge spre nord, curge ca de pe un drum de munte.…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite, duminica seara, dupa ce doua autoturisme si un TIR s-au ciocnit pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj, traficul in zona fiind blocat total, potrivit NEWS.RO. Conform Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, accidentul a avut loc la…