Aflat in Marea Britanie pentru funeraliile reginei Elisabeta a II-a, prețedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a ținut un discurs improvizat de la balconul reședinței ambasadorului brazilian. Aflat la Londra, actualul lider din Brazilia nu a uitat ca se afla in campanie electorala pentru realegere. „Motto-ul nostru este Dumnezeu, țara, familia și libertatea" Astfel ca Jair Bolsonaro […]