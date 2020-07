Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost amendați, marți dimineața, de polițiștii din Capitala, dupa ce au refuzat sa poarte masca de protecție intr-un fast-food din sectorul 3 și au facut scandal. Cei doi barbați amendați sunt deputații PSD Adrian Solomon și Ioan Stativa.

- Ludovic Orban a anunțat cat timp va mai fi nevoie sa purtam maștile de protecție in mod obligatoriu in spațiile inchise. Premierul susține ca aceasta masura va fi pastrata „cat timp va fi necesar”, asemenea celorlalte masuri de protecție sanitara impuse pana la acest moment in contextul epidemiei de…

- In ciuda avertismentelor si indemnurilor transmise prin toate mijloacele posibile, regula purtarii mastii in mijloacele de transport in comun este de multe ori ignorata. In mod ciudat, tocmai cei mai tineri par a respinge aceasta masura de protectie. Daca in celelalte spatii inchise, cum sunt magazinele,…

- Aflat in inchisoare pentru 3 ani și 6 luni, pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, fostul șef al PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, intr-un interviu pentru Realitatea Plus, despre cum se vede Romania din spatele gratiilor. ”Nu știu, habar nu am ce face…

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de premierul Ludovic Orban si ministrii din Cabinet prezinta, miercuri, la Clubul Diplomatic, Planul National de Investitii si Relansare Economica. Documentul, care are 160 de pagini, cuprinde mai multe masuri de relansare economica, pe zece ani, in domenii precum…

- Sub barbie, fara sa acopere nasul și refolosita chiar daca este de unica folisința. Așa poarta mulți romani masca de protecție, deși inca ne aflam in starea de alerta iar purtarea acesteia este obligatorie in spațiile inchise.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca va fi o campanie pentru alegerile locale fara adunari publice, fara mitinguri electorale, cu respectarea masurilor de protectie COVID-19, potrivit Agerpres."Am adoptat astazi in guvern un proiect de lege prin care propunem data alegerilor 27…

- PSD sustine ca ministrul de Interne, Marcel Vela, incearca sa-si acopere "incoerenta" masurilor adoptate prin ordonantele militare aruncand vina pe social-democrati, invocand "zvonuri" pentru a fundamenta o decizie luata la nivel oficial. "Ministrul Vela incearca sa-si acopere incoerenta…