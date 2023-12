Stiri pe aceeasi tema

- Ema Oprișan, una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii, a decis sa faca o schimbare radicala de look. Prin intermediul rețelelor de socializare, soția lui Razvan Kovacs le-a aratat fanilor sai rezultatul, iar clipul video a strans rapid sute de aprecieri și comentarii.

- Ema Oprișan, fosta concurenta in show-ul televizat „Insula Iubirii”, și-a surprins comunitatea de admiratori cu o schimbare completa. Iata cum s-a afișat soția lui Razvan Kovacs in mediul online!

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au impacat, anunța spynews.ro. Totodata, fosta prezentatoare de la Kanal D2 e tot mai implicata in viața partenerului ei, pe care l-a indrumat catre o viața mai sanatoasa.Dupa ce in septembrie anunțau ca s-au desparțit, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au revenit acum…

- Claudia Florescu a plecat din Romania pentru cateva zile și se pare ca se bucura din plin de vacanța. Fosta concurenta a ales o destinație exotica și nu a plecat singura, ci alaturi de o doua persoane foarte apropiate.

- In urma cu puțin timp, rețelele sociale au luat foc dupa o postare facuta de Claudia Florescu, pe pagina ei de Instagram, in privința lui Cristi Mitrea. Ce parere și-a facut fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 despre luptator. Iata ce a spus despre el!

- Claudia Florescu este foarte activa pe rețelele de socializare de cand s-a terminat Insula Iubirii, iar ea posteaza destul de des și le arata fanilor ei diverse momente din viața sa. Recent, fosta concurenta de la Insula Iubirii le-a aratat internauților ce a gasit pe mașina ei. Antrenoarea de fitness…

- Romeo Vasiloni a postat pe rețelele de socializare o fotografie speciala cu el și Claudia Florescu, fosta iubita a lui Bogdan Cirlan. Cei doi pastreaza legatura dupa terminarea emisiunii Insula Iubirii și pare ca se ințeleg foarte bine. Iata cum s-au pozat fosta concurenta și ispita de la Insula Iubirii!

- In urma cu cateva zile, Ema Oprișan a postat mai multe imagini pe Instagram in timp ce se afla la salonul de infrumusețare, spunand ca este nerabdatoare pentru ca iși face o schimbare de look. De curand, fosta concurenta de la Insula Iubirii a distribuit un videoclip și cu rezultatul, spunand ca este…