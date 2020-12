Nu vor fi tăiate salariile angajaţilor din sectorul public Asigurarea a dat-o premierul Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern. Premierul a anuntat ca salariile urmeaza sa fie mentinute la nivelul celor din decembrie 2020 pana va fi definitivata o analiza asupra legii salarizarii: In ceea ce priveste angajatii din mediul bugetar, am spus-o, o repet si o voi spune tot timpul: nu sunt […] Articolul Nu vor fi taiate salariile angajatilor din sectorul... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

