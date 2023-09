Stiri pe aceeasi tema

- Angajații unei termocentrale din CEO nu știu daca vor mai lua salarii. Un lider de sindicat din Complexul Energetic Oltenia trage un semnal de alarma cu privire la funcționarea unei sucursale electrocentrale. Nicușor Vaduva, lider de sindicat la Termocentrala de la Ișalnița, a declarat ca de la 1 ianuarie…

- Ministerul Sanatatii (MS) a informat, printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a institutiei, ca a avut loc loc o prima intalnire a Grupului Tehnic de Lucru pentru elaborarea Strategiei Nationale de Digitalizare in Sanatate si a Planului de Actiune pentru Romania, care a reunit reprezentanti…

- Ministrul Sanatații, Dr. Alexandru Rafila și Secretarul de Stat Dr. Alexandru Rogobete au descris obiectivele pentru elaborarea primei strategii naționale de digitalizare in sanatate, aliniata cu liniile de finanțare europeana disponibile pana in 2030. Participanții au discutat problemele-cheie din…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca digitalizarea sistemului medical reprezinta ”o tranzitie importanta catre utilizarea celor mai moderne tehnologii”. ”Utilizarea electronica a datelor, interoperabilitatea, telemedicina si alte solutii digitale de management clinic vor duce la cresterea…

- Constantin Ștefan, secretar de stat din Ministerul Energiei, a anunțat ca proiectele Complexului Energetic Oltenia sunt intarziate in ceea ce privește implementarea. Intarzierea comunicata oficial chiar de Complexul Energetic Oltenia este de circa un an, insa Constantin Ștefan susține ca ar fi in realitate…

- Comisia Europeana a fost notificata de cateva ori ca Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia este intarziat cu un an. Daniel Burlan, fostul manager al CEO și actual director de vanzari, a declarat ca in corespondența purtata in ultimele luni cu șefii Comisiei Europene a fost comunicat…

- Complexul Energetic Oltenia este in pragul imploziei din cauza Planului de externalizare a mineritului. Scandal la Complexul Energetic Oltenia, din cauza secretizarii Planului de externalizare a mineritului. Parlamentarii și sindicatele solicita date administrației cu privire la inițiativa respectiva.…

- Peste 250 de dosare de pensionare au fost soluționate pana acum de catre casele de pensii in baza cererilor depuse de angajații Complexului Energetic Oltenia (CEO). Din total, 140 de decizii de pensionare au fost emise din 22 iunie și pana in prezent de catre Casa Județeana de Pensii Gorj. Toate au…