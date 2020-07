Stiri pe aceeasi tema

- Dupa uciderea scandaloasa din Minneapolis a afro-americanului George Floyd de catre ofițerul de poliție Derek Chauvin in timp ce era supus arestarii sub acuzația de folosire de bani falși in dimineața zilei 25 mai 2020, au izbucnit proteste violente in toate statele americane in care au rezultat peste…

- O statuie a lui George Washington din Portland, Oregon, a fost daramata de catre protestatari joi noapte, potrivit CNN, in ajunul zilei in care se marcheaza 155 de la abolirea sclaviei. Duminica, protestatarii au scos in afara unui liceu din Portland, o statuie a lui Thomas Jefferson, al treilea președinte…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a denuntat sambata protestele care au avut loc in noaptea precedenta in orasul Minneapolis, ca reactie la uciderea lui George Floyd, un afro-american, dupa ce fusese retinut de politie, ca fiind opera "huliganilor si anarhistilor", scrie AFP. …

- Senatul a adoptat, miercuri, in sedinta de plen, o propunere legislativa prin care este permisa efectuarea anumitor lucrari de reparatii la monumentele istorice cu destinatia de unitati de invatamant fara autorizatie de constructie.Propunerea legislativa pentru modificarea art. 11 alin. (3)…

- „Ma voi duce acolo la 3 iulie si vor avea focuri de artificii uriase”, a declarat Donald Trump intr-un interviu dat prezentatorului de radio Dan Bongino. Președintele american a punctat ca „timp de 20 de ani si ceva nu au fost permise (focuri de artificii in aceasta zona) din ratiuni de mediu”. „E doar…

- Procesul in care anchetatorii sustin pagubirea judetului Constanta prin contractele pentru reabilitarea monumentelor istorice Tropaeum Traiani si Cetatea Capidava este programat sa se desfasoare maine la Tribunalul Constanta. Concret, este vorba despre dosarul in care societatea Mara Construct, alaturi…

- Monumentele istorice sunt bunuri imobile, constructii și terenuri situate pe teritoriul Romaniei sau in afara, granitelor, proprietati ale statului roman, semnificative pentru istoria, cultura și civilizatia nationala și universala . Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri…

