- Premierul Florin Citu a declarat sambata ca intarzierile de livrare a vaccinului din perioada urmatoare vor fi recuperate, firma producatoare abordand acest ritm pentru a-si recalibra capacitatea de productie pentru trimestrul al doilea. "Doar o saptamana primim 80%, dupa aceea revenim, dar se vor recupera.…

- Premierul Florin Citu s-a vacinat anti-COVID sambata, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar „Dr. Carol Davila”, unde cu o zi in urma s-a vaccinat si presedintele Klaus Iohannis. Cițu a venit la centrul de vaccinare imbracat cu un tricou inscriptionat cu mesajul „Impreuna invingem pandemia”. Vaccinarea…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, marți, pe Facebook, ca Romania a solicitat Comisiei Europene inca opt milioane de doze de vaccin produs de Pfizer, informeaza Digi 24.Aceste opt milioane de doze fac parte din cantitatea de 200 de milioane de vaccinuri negociate suplimentar la nivel european, susține…

- Mii de bugetari se tem ca iși vor pierde locurile de munca in curand. Premierul Florin Cițu a cerut companiilor de stat care sunt pe pierdere sa vina cu un plan clar de restructurare, iar asta inseamna concedieri masive. In pericol sunt angajați de la CFR, TAROM, dar și din multe ministere. In planul…

- connect: Cați utilizatori romani sunt astazi pe TikTok și care este creșterea year over year a numarului de utilizatori romani pe platforma? Laura Savu: In luna octombrie au fost 4.781.147 utilizatori activi din Romania, iar in ceea ce privește creșterea numarului de utilizatori de la un an la celalalt…

- Problema ministrului Voiculescu era faptul ca trebuie sa semneze o comanda simpla adresata Comisiei Europene pentru vaccinuri de la producatorii Pfizer, Moderna și Johnson&Johnson, o formalitate, in fapt, insa cu termen de raspuns de 24 de ore, parte din contractul cadru semnat la nivelul Uniunii Europene,…

- Comisia Europeana cumpara 300 de milioane de doze de vaccin de la Pfizer și BioNTech. Președinta Comisiei Europene a anunțat marți semnarea unui contract pentru pana la 300 de milioane de doze de vaccin dezvoltat de compania germana BioNTech și Pfizer. „Acesta este cel mai promițator vaccin de pana…

- "Romanii s-au saturat de vechii politicieni, problema este ca nu au alternativa. In momentul in care apare o noua forta, romanii dau credit. USR-ul nu a castigat alegerile, doar cateva procente. O sa vedem daca Nicusor Dan este o alegere buna, sa il vedem la treaba", spune Viorel Catarama despre…