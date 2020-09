Stiri pe aceeasi tema

- David Frost, negociatorul britanic in problema Brexit-ului a afirmat, duminica, intr-un interviu acordat prestigioasei publicații Mail on Sunday, ca Regatul Unit nu va deveni „un stat-vasal” al Uniunii Europene. Afirmația a fost facuta in contextul in care negocierile cu UE, care stagneaza, se apropie…

- De asemenea, taxa unica de 9.250 de lire sterline care exista acum la toate universitațile britanice pentru studenții europeni nu va mai fi aceeași. Universitațile vor putea sa ceara taxe diverse, in funcție de ceea ce ofera sau de prestigiul lor academic. Asta ar putea insemna ca Oxford sau Cambridge…

- Marea Britanie a pus la punct mai multe detalii cu privire la sistemul de imigrare, aplicabile dupa Brexit, relateaza Agerpres, care citeaza agenția de presa Reuters.Numarulcelor care pot intra in Marea Britanie pentru a se angaja aici nu va filimitat, iar lucratorii din Uniunea Europeana vor fi evaluati…

- Europarlamentarul Traian Basescu susține ca un eventual proces Brexit, incheiat fara acord intre Uniunea Europeana și Marea Britanie, va fi un mare eșec și a recomandat celor doua parți soluția pentru a ajunge la un numitor comun.Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata de…

- Mașina in care se afla Boris Johnson a franat brusc din cauza unui protestatar și a fost ciocnita din spate de o alta mașina in care s-ar fi aflat agenți de securitate. Accidentul a fost surprins de un alt protestatar anti-Brexit, Steve Bray, care a postat clipul pe twitter. Cel care…