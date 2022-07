„Nu vom ceda!”, transmite Moscovei Zelenski, încrezător în victoria armatei sale, de Ziua statalităţii Ucrainei Rusia nu va reusi sa-i intimideze pe cetatenii ucraineni prin teroarea atacurilor cu rachete, a declarat joi, 28 iulie, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski cu ocazia Zilei statalitatii ucrainene, sarbatoare marcata pentru prima data in Ucraina, in plin razboi declanșat de Rusia, in conditiile in care rușii au lansat la primele ore ale diminetii cel putin 20 de rachete dinspre Belarus numai asupra regiunilor Cernigov si Kiev, relateaza agentiile de presa Unian si DPA cu referire la Agerpres. „A fost o dimineata nelinstita. Din nou teroarea rachetelor, dar Ucraina nu va ceda. Nu ne vom lasa… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

