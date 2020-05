Nu vom avea restricții pentru deplasările în afara localității, după 15 mai Ministrul de Interne a anunțat, mieruci, ca dupa 15 mai oamenii vor putea iesi din localitate, „fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet”, si nu vor mai avea nevoie saccr a completeze declaratii pe propria raspundere. De altfel, Curtea Constitutionala a stabilit miercuri ca Guvernul nu poate adopta masuri de […] The post Nu vom avea restricții pentru deplasarile in afara localitații, dupa 15 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, afirma ca dupa 15 mai oamenii vor putea iesi din localitate, "fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet", si nu vor mai avea nevoie sa completeze declaratii pe propria raspundere. "Nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus…

- Sute de procese vor putea fi deschise impotriva amenzilor date in perioada starii de urgența de polițiștii naționali sau locali. Contravenienții vor avea de acum și un motiv in plus. Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat marți, neconstituționala in ansamblu, Ordonanța de Urgența 34/2020…

- Industria turismului va beneficia de un pachet de ajutor cu o componenta indreptata spre reducerea costurilor cu energia electrica a hotelurilor si restaurantelor, inclusiv granturi pentru reamenajarea spatiilor in condițiile impuse de prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 a declarat, vineri, ministrul…

- O noua ordonanța militara ce va fi emisa in curand va prevedea in ce interval orar vor pute persoanele varstnice sa iasa din case. Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, de la Palatul Cotroceni, ca Guvernul va pregati o noua ordonanța militara, care va permite persoanelor de peste 65 de ani sa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca se analizeaza o “relaxare” a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, avand in vedere ca intervalul orar 11-13 nu este cel mai potrivit. El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineața, cand și magazinele sunt igienizate, dar…

- Ultimul subiect de discordie intre Palatul Cotroceni și palatul Victoria este acordul intre ministrul de Interne, Marcel Vela, și Biserica Ortodoxa, acord care a pus paie pe foc tensiunilor acumulate in ultimul timp intre președintele Iohannis și premierul Ludovic Orban. Iohannis a criticat extrem de…

- Marți sau miercuri va fi emisa o noua ordonanța militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la sarbatorile pascale, a anunțat, marți, ministrul de Interne, Marcel Vela. „Astazi sau maine (marți sau miercuri – n.red.), dar nu noi restrictii. Noi exceptii. Sa privim jumatatea plina…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, intr-o conferința de presa, la miezul nopții de duminica spre luni, ca s-a decis suspendarea tuturor zborurilor catre Italia și din Italia, pe toate aeroporturile, din 9 martie pana in 23 martie. Decizia a fost luata in cadrul Comitetului National pentru…