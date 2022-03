O serie de fotografii originale realizate de NASA din misiunile Apollo au fost vandute pentru un total de 1,16 milioane de coroane daneze (171.831 dolari americani) la o licitatie organizata la Copenhaga și evocata de Reuters. Cele 74 de fotografii din cadrul misiunilor Apollo 8-17, detinute de o persoana particulara, au inclus faimosul moment in care Buzz Aldrin a pasit pe Luna in timpul primei aselenizari cu echipaj uman, din iulie 1969, care a fost adjudecata pentru 52.000 de coroane (7.700 de dolari americani). Fotografia cu Buzz Aldrin in costum complet de astronaut si Neil Armstrong, care…