Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru este pusa pe șotii și acasa, nu doar la „Neatza cu Razvan și Dani”. Intr-un clip pe care l-a publicat pe TikTok, apare dansand senzual in fața unei camere și prabușindu-se dupa ce iubitul ei, Cuza, a lovit-o cu o perna in cap.

- UPDATE, ora 11:30 – Furnizarea energie electrice a fost reluata in cartierele din Iasi afectate de lipsa curentului, dupa ce barbatul care ameninta ca se sinucide a fost coborat de pe stalpul de inalta tensiune. Potrivit reprezentantilor Delgaz Grid, marti dimineata, in jurul orei 7,40, la solicitarea…

- Iașul, in pericol sa ramana temporar fara curent din cauza unei tentative de sinicidere.O parte din locuitorii din Iași risca sa ramana fara curent in cursul dimineții, potrivit Digi24. Un tanar din Iași s-a urcat pe un stalp de inalta tensiune, iar autoritațile, in incercarea de a-l…

- Orice intercatiune pe care o vor avea soferii cu politistii va fi inregistrata. Sistemul body-cam va fi prezent pe fiecare politist, in asa fel incat imaginile care vor fi stocate pe acest dispozitiv vor putea fi folosite ca probe. Modelul este preluat de la politistii americani. Spre exemplu, politistii…

- China a publicat primele imagini de mare rezolutie de pe suprafata indepartata a Lunii dupa incheierea misiunii Chang’e 4 la un an de la aselenizarea istorica in bazinul South Pole-Aitken, relateaza Ars Technica.

- Ziarul Unirea Angiograf de cea mai inalta performanța la Spitalul Municipal Blaj: Investiție de peste 2 milioane de lei, necesara in sistemul medical blajean In aceasta saptamana, la Spitalul Municipal Blaj a ajuns un nou echipament medical de cea mai inalta performanța: aparatul angiograf Philips Azurion…

- O masura anuntata de guvern pentru anul 2020 ar putea afecta conducerile a doua institutii de sub autoritatea Primariei. Guvernul PNL are in plan interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. Pentru doua institutii – Politia Locala si Muzeul Municipal – acest lucru ar putea insemna inlocuirea…

- Camere cu functie de detectie a telefoanelor mobile utilizate in mod ilegal la volan, o tehnologie folosita ''in premiera la nivel mondial'', au fost lansate in statul australian Noul Wales de Sud, informeaza luni agentia DPA.