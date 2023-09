Nu vei mai avea nevoie de autorizație de construire pentru această lucrare. Se modifică legea Daca inainte de 1989, legislația era una extrem de centralizata, cand vorbim de gospodarirea localitaților urbane și rurale, dupa 1990 lucrurile trebuiau schimbate. Așa ca, legiuitorii au fot nevoiți sa schimbe optica asupra acestui aspect, prin mai multe legi și ordonanțe. Astazi, se pare ca aceste legi vor fi schimbate iar, printr-un nou proiect normativ […] The post Nu vei mai avea nevoie de autorizație de construire pentru aceasta lucrare. Se modifica legea appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apare o noua lucrare pentru execuția careia nu va mai fi nevoie de autorizație de construire Lista lucrarilor ce pot fi executate fara sa fie nevoie de obținerea unei autorizații de construire s-ar putea extinde, potrivit unui proiect legislativ aflat in dezbaterea senatorilor, astfel incat sa conțina…

- In ultimii ani, numarul de persoane care au avut nevoie de de concediu medical a crescut considerabil in Romania. Drept urmare, legile privind concediul medical au trecut prin schimbari majore. La noi in țara, legile concediului medical sunt reglementate de Legea nr. 76/2002. Iata toate detaliile pe…

- Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru un lacas de cult din municipiu. Este vorba de Parohia Sfanta Mucenita Filofteia Documentul este valabil 24 de luni. Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru un lacas de cult din municipiu. Prin Autorizatia de Construire…

- Este vorba de un proiect realizat prin Ministerul Mediului si are in vedere mai multe aspecte, inclusiv de izolare si de montare de centrale termice. Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru Administratia Nationala de Meteorologie pentru Centrul Meteo Regional Dobrogea. Prin…

- Autoritațile anunța modificari importante ale legislației rutiere. Legea se inasprește crunt pentru o anumita categorie de șoferi. Se confisca masinile in Romania daca șoferii sunt prinși cu ceva in autoturism. Cine sunt soferii care risca sa ramana pietoni. O anumita categorie de șoferi ar putea ramane…

- Patru statii cu gaz petrol lichefiat (GPL) nu detin autorizatie de construire, informeaza Politia Locala a municipiului Buzau, in urma unui control desfasurat pe parcursul acestei saptamani.Verificarile au fost demarate in contextul exploziilor de la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita,…

- In legislația rutiera romaneasca, pe langa celelalte categorii de permise cunoscute, exista și categoriile B, BE și BE Extins. Cei care au aceste categorii de permise pot conduce autovehicule cu masa totala autorizata care nu depașește 3.500 kg. Dar, atenție!, tot conform Codului Rutier, este specificat…

- Vești proaste pentru amatorii de cafea la capsule! Legea privind ambalajele și deșeurile de ambalaje ar putea schimba pentru totdeauna modul in care aceștia iși beau licoarea de dimineața. Prin urmare, multe dintre aparatele din casele romanilor ar putea deveni inutile. Mai multe detalii, in randurile…