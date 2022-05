Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Mondiale, Davis Malpass, a sugerat miercuri ca invadarea Ucrainei de catre Rusia si impactul asupra preturilor energiei si alimentelor, precum si asupra disponibilitatii ingrasamintelor, ar putea duce la o recesiune globala, transmite Reuters.

- Președintele Bancii Mondiale, domnul David Malpass, afirma recent ca „țarile in curs de dezvoltare se confrunta cu mai multe crize care se suprapun, inclusiv pandemie, inflație in creștere, invazia Ucrainei de catre Rusia, dezechilibre macroeconomice mari și deficit de energie și ...

- Viceguvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) Leonardo Badea a realizat o analiza economica in șase puncte a suprapunerii crizei pandemice cu razboiul din Ucraina, transmisa cotidianului “Romania libera”. Va prezentam integral analiza viceguvernatorului BNR: Președintele Bancii Mondiale, domnul…

- Banca Mondiala are previziuni sumbre. Presedintele institutiei avertizeaza ca lumea se confrunta cu o „catastrofa umana" din cauza unei crize alimentare aparute in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia. In plus, ar putea exista o crestere „uriasa" de 37- a preturilor la alimente, care i-ar afecta cel…

- Lumea se confrunta cu o „catastrofa umanitara” din cauza crizei alimentare aparute in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, a declarat presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, pentru BBC. El arata ca ar putea exista o crestere „uriasa” de 37% a preturilor la alimente, care i-ar afecta cel mai…

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a declarat reporterilor, in cadrul unei conferinte, ca cel mai mare factor unic care a determinat revizuirea in sens negativ a prognozei de crestere a fost o contractie economica estimata de 4,1% in Europa si Asia Centrala, potrivit Reuters. Alti factori…

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a discutat cu administratorul Agentiei Americane de Ajutor International (USAID), Samantha Power, despre probleme urgente ale momentului si a apreciat ca invazia rusa a Ucrainei agraveaza problemele legate de aprovizionarea cu alimente si preturile, cei saraci…

- Lanturile de aprovizionare permanent afectate vor duce probabil "la cresteri imense de preturi, deficit de energie si inflatie. Ar putea fi foarte riscant pentru economia europeana si cea germana", a apreciat seful celui mai mare producator auto din Europa.Acesta si-a exprimat sprijinul pentru "sanctiuni…