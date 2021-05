Stiri pe aceeasi tema

- 14 MAI – Dumitru Prunariu la 40 de ani de la primul zbor al unui roman in spațiul cosmic : „Si acum mai am anumite trairi in momente aniversare.” 14 MAI – Dumitru Prunariu la 40 de ani de la primul zbor al unui roman in spațiul cosmic : „Si acum mai am anumite trairi in momente aniversare.” Prunariu…

- COMUNICAT Muzeul Municipiului București invita publicul sa parcurga, in perioada 14 mai - 31 decembrie 2021, expoziția outdoor „La 40 de ani de la zborul primului cosmonaut roman", care va fi prezentata la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu – Muzeul Municipiului București. Expoziția cuprinde…

- Echipajul de la bordul navei este alcatuit din doi astronauți de la NASA, un astronaut al Agenției Spațiale Europene și un astronaut din Japonia. Cei patru urmeaza sa petreaca aproximativ șase luni la bordul stației spațiale, unde vor lucra la mai multe experimente științifice.Prima faza a conectarii…

- Comuna Bilca și locuitorii sai a adus un binemeritat omagiu bucovinenilor care și-au pierdut viața in urma cu 80 de ani la masacrul de la Fantana Alba (1 aprilie 1941), cand in urma cedarii nordului Bucovinei catre Uniunea Sovietica, oamenii de pe valea Siretului s-au indreptat catre granița cu steaguri…

- Specialistul in roboți Boston Dynamics și-a facut un nume in ultimii ani, construind mașini incredibil de agile care pot alerga, sari și chiar sa faca mișcari de dans inteligente. Este rar ca Boston Dynamics sa-și deschida ușile catre oricine altcineva decat angajații, dar echipa CBS 60 Minutes a primit…

- Inima unui astronaut care a stat un an pe Stația Spațiala Internaționala (SSI) și-a diminuat greutatea cu 27%, potrivit unu studiu publicat in revista Circulation și preluat de New York Times, scrie libertatea.ro.

- Conducerea Școlii Naționale de Pregatire a Agenților de Penitenciare (SNPAP) Targu Ocna a suspendat cursurile in format clasic și a decis trecerea la cursuri online, dupa descoperirea unor cazuri de COVID-19 in randul elevilor. Masura a intrat in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- CARAS-SEVERIN – Asta in urma unui accident rutier petrecut joi noaptea intre localitațile Slatina Timiș și Bucoșnița! Din primele cercetari efectuate de polițiști, s-a stabilit ca un BMW condus de un tanar de 19 ani din Cornereva, ar fi parasit partea carosabila, ar fi lovit un cap de pod și s-ar fi…