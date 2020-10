NU vă programați concediile în această iarnă! Raed Arafat avertizează Raed Arafat declara ca nu i-ar sfatui pe romani sa isi cumpere concedii in strainatate din cauza lipsei de predictibilitate. ”Va spun foarte direct si sincer: hai sa ne uitam care e situatia, nimeni nu stie ce va fi intr-o luna, doua, trei. Nimeni. Deci riscul este sa-ti iei bilet, sa platesti banii si in final sa nu ajungi acolo, cine doreste sa faca ceva mai bine ramane in tara si organizeaza in tara, sa putem ce putem organiza, dar riscul de a face planuri cu plecat in alte tari este unul semnificativ, fiecare face cum crede, dar trebuie sa inteleaga ca exista si riscul ca tara respectiva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arafat i-a sfatuit pe romani sa nu isi cumpere concedii in strainatate din cauza situatie critice la nivel mondial. ”Va spun foarte direct si sincer: hai sa ne uitam care e situatia, nimeni nu stie ce va fi intr-o luna, doua, trei. Nimeni. Deci riscul este sa-ti iei bilet, sa platesti banii…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, spune ca din cauza lipsei de predictibilitate privind evoluția pandemiei, exista riscul ca romanii sa-și cumpere bilete pentru vacanța de iarna in strainatate și sa nu aiba posibilitatea sa și ajunga acolo, scrie News.roIn ceea ce priveste eventualele planuri…

- Secretarul de stat Raed Arafat i-a sfatuit pe cei care intentionau sa plece din tara in aceasta iarna sa nu isi faca planuri de vacanța in strainatate.”Va spun foarte direct si sincer: hai sa ne uitam care e situatia, nimeni nu stie ce va fi intr-o luna, doua, trei. Nimeni. Deci riscul este sa-ti…

- Șeful DSU, Raed Arafat, se arata extrem de ingrijorat de faptul ca numarul de cazuri noi cu imbolnaviri COVID-19 crește in Romania. Presiunea pe sistemul medical e una extrem de puternica și importanta. Ieri au fost 94 de cereri de transfer de pacienți in sudul țarii. Au fost mai multe cereri…

- Nu mai departe de vineri seara, Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) a lasat de inteles ca Romania ia in calcul introducerea unui nou lockdown, asa cum s-a intamplat in prima parte a anului. "Noi am zis ca vom merge pe ideea masurilor zonale sau regionale, dar…

- Șeful DSU, Raed Arafat, arata faptul ca exista o singura soluție pentru limitarea numarului de infectari cu noul coronavirus: respectarea normelor de iginena și masurile de distanțare sociala.Citește și: Un TSUNAMI de concedieri lovește Romania: Inca 500.000 de romani vor ramane fara serviciu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit, marți seara, la B1 TV, despre reluarea cursurilor in noul an școlar, in contextul epidemiei de coronavirus. „Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici excepții,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, va susține, miercuri, ora 18:00, o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Declarațiile președintelui vin in contextul in care la Palatul Cotroceni, azi, are loc o ședința cu privire la deschiderea anului școlar.Miercuri, 5 august, ora 18:00, președinteleRomaniei, Klaus…