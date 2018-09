Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a primit o noua condamnare la CEDO. Un batran de la Glodeni urmeaza sa incaseze despagubiri de peste 7.600 de euro pentru ca a fost internat forțat in Spitalul de Psihitatrie. In aceste zile, Republica Moldova a primit o noua condamnare la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Un…

- Ministrul Muncii prezinta, vineri, proiectul noii legi a pensiilor, precizand, printre prevederi, ca varsta standard de pensionare nu se modifica, nici stagiul minim. Proiectul mai prevede ca mamele care au crescut trei copii, pana la 16 ani, se pot pensiona mai devreme. "Varsta standard de pensionare…

- Persoanele fizice atestate in prezent pentru funcția de administrator de bloc vor trebui sa obțina un certificat de calificare profesionala, daca nu au deja unul, prevede noua lege a asociatiilor de proprietari carea va intra in vigoare in septembrie 2018. Aceasta condiție va fi obligatorie pentru ca…

- Legea 530 de modificare a Legii contabilitații 82/1991 și a Legii societaților comerciale 31/1990 a fost publicata in Monitorul Oficial (nr. 595/12.07.2018), urmand sa intre in vigoare la trei zile de la publicare, potrivit profit.ro.Potrivit sursei citate, firmele vor putea distribui acționarilor…

- CHISINAU, 13 iul — Sputnik. Conturile personale de asigurari sociale urmeaza sa fie completate cu informația privind stagiul de munca realizat pâna la 01 ianuarie 1999. Pentru aceasta, în perioada 01 mai 2018-15 decembrie 2018, Casa Naționala de Asigurari Sociale va scana informația…

- CHIȘINAU, 24 iunie – Sputnik. Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat, saptamâna aceasta, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetațenilor români în strainatate. Documentul descrie clar toate tipurile…

- CHIȘINAU, 20 iun — Sputnik, C. S. Potrivit prevederilor legale, agenții economici sunt obligați sa achite taxe pentru dispozitivele utilizate la amplasarea publicitații exterioare și a oricarei altei informații aferente activitații de întreprinzator. Totuși, agenții economici…

- CHIȘINAU, 20 iun — Sputnik, C. S. Potrivit prevederilor legale, agenții economici sunt obligați sa achite taxe pentru dispozitivele utilizate la amplasarea publicitații exterioare și a oricarei altei informații aferente activitații de întreprinzator. Totuși, agenții economici…