Stiri pe aceeasi tema

- O tanara, de 34 de ani, și-a pierdut viața marti dimineața dupa ce a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara parții carosabile, plonjand intr-un șanț betonat, anunța IPJ Sibiu, citat de G4Media . Accidentul s-a petrecut pe DN 7, km. 252, intre Talmaciu și Boița, iar tanara se deplasa dinspre…

- Percheziții in casele a doi tineri, in Timiș. Polițiștii au gasit in casele lor cartușe cu alice și un binoclu cu vedere nocturna. Arma a fost confiscata in urma cu o saptamana, atunci cand cei doi au fost prinși cu ea in mașina. Mai mult, cel de la volan era beat.

- Patru persoane au fost transportate la spital in urma unui accident produs in Caransebes in care au fost implicate o masina de pompieri aflata in misiune si un autoturism, a informat, sambata, ISU Caras-Severin. Potrivit sursei citate, autospeciala pompierilor se deplasa la un incendiu de vegetatie…

- Trei pompieri si soferul autoturismului au fost transportați la spital in urma unui accident produs in Caransebes, a transmis ISU Caras-Severin. Conform ISU, autospeciala se indrepta catre un incendiu de vegetație izbucnit in municipiul Caransebes, noteaza Agerpres. „In urma evenimentului, trei pompieri…

- Incidentul care se putea transforma intr-o adevarata tragedie a avut loc pe un drum din localitatea Periam, din judetul Timis.Un barbat beat a lovit intenționat cu mașina pe care o conducea un alt autoturism in care se aflau doi oameni. Aceștia din urma au incercat sa coboare și strigau la șoferul beat…

- Un lugojean de 20 de ani, angajat la o firma de curierat, a fost retinut de politisti dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in urma cu aproape o saptamana. IPJ Timis a anuntat ca tanarul a accidentat o femeie si a parasit locul faptei fara sa anunte autoritatile. Accidentul s-a petrecut pe…

- Incidentul care se putea transforma intr-o adevarata tragedie a avut loc pe un drum din localitatea Periam, din judetul Timis.Un barbat beat a lovit intenționat cu mașina pe care o conducea un alt autoturism in care se aflau doi oameni. Aceștia din urma au incercat sa coboare și strigau la șoferul beat…

- Urmarire cu focuri de arma, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o localitate din județul Timiș. Cinci oameni au sarit din mașina aflata in mers, iar șoferul a fugit dupa ce a intrat intr-un copac. Polițiștii din Timiș au incercat sa opreasca, in noaptea de vineri spre sambata, in Giroc, un autoturism…