- Atragem atenția asupra unor metode de fraudare online, folosite de persoane care se prezinta drept specialiști din cadrul unor platforme sau campanii de investiții, care promit creșterea rapida a sumelor investite. Ofertele tentante sunt afișate pe mai multe canale de comunicare (rețele de socializare,…

- In seara de joi, 28 septembrie, la ora 21.16, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de o femeie de 60 de ani din Baia Sprie, despre faptul ca in jurul orei 21:00, in timp ce se afla pe o banca intr-o stație de autobuz, situata pe strada Cloșca, doua persoane necunoscute […]…

- In urma cu doar cateva minute, un accident a avut loc la intrare in Tauții de Sus dinspre Baia Sprie. In urma accidentului, s-a format o coloana de autoturisme pana la intrare in municipiu Baia Mare. Material in actualizare! Tot astazi, in Mogoșești o mașina a ajuns in șanț! Source

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit la orele pranzului in municipiul Targu Mureș, in urma izbucnirii unui incendiu in bucataria unui apartament situat pe strada Ceahlau. Incendiul s-a manifestat prin aprinderea unei cratițe uitata pe aragaz. In interiorul apartamentului…

- Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș a avut, astazi, 24 iulie, in jurul orei 9.30, o intervenție de salvare in valea Galaoaia. Un barbat de 32 ani care muncea in acea zona a fost muṣcat de mana de o vipera. Persoana a fost preluata de un echipaj UPU-SMURD ṣi transportat de urgența la…

- COD : PORTOCALIU Valabil de la ora 21:35 pana la ora 22:45 Județul Maramures: Baia Mare, Baia Sprie, Targu Lapuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur, Cavnic, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbravița, Cicarlau, Cernești, Farcașa, Remetea Chioarului, Valea Chioarului,…

- Miercuri, 12 iulie, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați de o femeie de 28 de ani, din Rona de Sus, cu privire la faptul ca pe fondul unor neințelegeri cu soțul ei, de 36 de ani, acesta a agresat-o fizic. Persoana vatamata ar fi fost lovita cu palma in zona feței și peste corp, […] Source