- Evaluarea Naționala pentru elevii de clasa a VI-a incepe miercuri, 12 mai, cu testul de Limba și comunicare, urmat de testul de Matematica și Științe ale Naturii, pe 13 mai, potrivit calendarului Ministerului Educației. Ministrul Sorin Cimpeanu a anunțat inca de pe 29 aprilie ca aceste evaluari din…

- Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a va avea și in acest an o etapa speciala organizata de Ministerul Educației in perioada 28 iunie – 12 iulie. Etapa speciala este dedicata elevilor, care nu pot participa la prima etapa din motive medicale sau care țin de masurile de protecție sanitara. Inscrieri…

- Sesiunea suplimentara a examenului de Evaluarea Naționala 2021 pentru clasa a VIII-a se va desfașura in perioada 28 iunie – 12 iulie. Datele sunt specificate in Ordinul de ministru 3.744 din 28.04.2021. Vezi și MODELE de SUBIECTE la EVALUARE NAȚIONALA 2021, clasa a VIII-a: TOATE testele de antrenament…

- Pe platforma TEAMS a Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau s-a desfașurat masa rotunda cu tema „Oportunitați antreprenoriale pentru absolvenții de kinetoterapie și motricitate speciala și terapie ocupaționala”, o activitate susținuta online. Au fost invitate personalitați din domeniu, antreprenori…

- Elevii primesc, din acest an, burse platite din bugetul de stat, o premiera in sistemul de invatamant preuniversitar. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, suma alocata la nivel național pentru acest an, 536 de milioane de lei, este dubla fata de cea acordata anul trecut de administratiile…

- Elevii de clasa XII-a și a XIII-a din Bacau au inceput saptamana sub imperiul emoțiilor pricinuite de simularile pentru examenul de bacalaureat. Cu masuri suplimentare luate din punct de vedere sanitar, examenul a decurs in condiții normale. Plicurile cu subiecte s-au deschis la ora 9.00, iar elevii…

- Pe data de 22 martie 2021 se sustine prima proba de simulare a examenului de bacalaureat, proba scrisa la limba si literatura romana. Toate probele vor incepe la ora 9.00, moment in care se vor deschide in fiecare clasa plicurile sigilate cu subiectele. Elevii vor fi prezenti in sala de clasa nu mai…

- Marți 16 februarie a.c., in jurul orelor 16.00, polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica, care desfașurau activitați de menținere a ordinii și liniștii publice in zona Colegiului Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau, au observat pe traseul de afluire/defluire al elevilor, respectiv intrarea/ieșirea…