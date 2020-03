Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Județean din Timișoara, Raul Patrașcu, și Mihai Grecu, medic șef Unitatea de Primiri Urgențe – SMURD, vor fi prezenți in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Subiectul central al discuției va fi reprezentat de pandemia de coronavirus.…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European dedicata negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual. Seful statului a transmis ca volumul total al bugetului Uniunii trebuie stabilit la un nivel suficient pentru a…

- Dupa ce „ai noștri” l-au dus la ONU sa țina un discurs de toata rușinea (dar pe placul Moscovei!), dupa ce a înnebunit Bruxelles-ul, NATO și München-ul cu facatura ruseasca de „recunoaștere internaționala a neutralitații permanente a Republicii Moldova” (dar…

- Secretar de stat in MAI, Raed Arafat, pune la colț Guvernul pentru OUG care permite spitalor private sa acceseze banii din sistemul public de sanatate. Arafat arata ca aceasta OUG a lasat porțite privaților, care vor putea, de exemplu, sa declare un caz critic, chiar daca nu era in aceasta categorie,…

- Michel Barier, negociatorul-șef UE cu Marea Britanie, anunța ca partea europeana nu face compromisuri, iar o ruptura totala nu este exclusa. Deși Boris Johnson le „vinde” britanicilor ieșirea din UE ca o mare victorie, poziția Londrei s-a șubrezit mult in ce privește negocierea unui nou acord comercial.…

- PSD a anuntat marti ca va forta Guvernul Orban sa majoreze salariul minim din Romania, astfel incat sa ajunga la 60% din salariul mediu, dupa cum arata propunerea Bruxelles pentru un salariu minim european.

- Investiții importante pregatite de E-Distribuție Banat, in tot vestul țarii. Obiectivul din acest an a fost modernizarea rețelelor și echipamentelor de distribuție de energie electrica, atat in Timiș, cat și in Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Scopul principal al acestor investiții este imbunatațirea…

- "Chestiunea legata de Cadrul Financiar Multianual - a fost discutata si am hotarat, noi toti impreuna, sa predam pregatirea acestui buget Presedintiei Consiliului European, fiindca, in masura in care s-a lucrat la acest proiect, pana acum nu s-a obtinut progresul pe care l-am asteptat. Deci, incepand…