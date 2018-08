Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman si premierul israelian Benjamin Netanyahu sunt 'izolati' in opozitia lor fata de Iran, a declarat luni ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, relateaza AFP. ''Astazi, lumea intreaga…

- Seful diplomatiei chineze, Wang Yi, si secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-au intalnit vineri la Singapore, in marja unui forum regional, in contextul unui ''razboi comercial'' din ce in ce mai inversunat dintre cele doua tari, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Reporterii…

- Comandantul fortei de elita Quds a Garzii Revolutionare iraniene, Qassem Soleimani, l-a avertizat joi pe presedintele american Donald Trump sa nu initieze o actiune militara contra Iranului, afirmand ca daca Washingtonul va incepe un razboi, Teheranul este cel care il va incheia, relateaza agentia…

- Donald Trump ii raspunde lui Rouhani care a amenințat cu ”mama tuturor razboaielor”. Președintele american a avertizat Iranul sa nu mai amenințe niciodata Statele Unite in caz contrar vor suporta consecințe grave. Dupa ce președintele Iranului, Hassan Rouhani a avertizat, duminica, statele lumi ca un…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a declarat luni ca Europa nu se mai poate baza pe deplin pe Donald Trump si trebuie sa stranga randurile dupa ce presedintele american a numit UE ''inamic'' in privinta comertului, relateaza Reuters. "Nu ne mai putem baza pe deplin…