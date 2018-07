Nu vă curățați urechile cu bețișoare! Obișnuiți sa va curațați urechile cu bețișoare pentru ca doar așa aveți impresia ca scapați de ceara din urechi? Dar daca v-am spune ca nu este nevoie sa eliminați ceara din urechi și ca de fapt bețișoarele cu vata sunt foarte nocive? Le-ați mai folosi? Nu folosiți bețișoarele cu vata pentru a va curața interiorul urechii! Acest lucru va poate deteriora timpanul, va poate afecta pielea și chiar oscioarele urechii (ciocan, nicovala și scarița) cu ajutorul carora putem auzi. In primul rand, ar trebui sa știți ca ceara este produsa in prima parte a canalului auditiv și nu ar trebui indepartata pentru… Citeste articolul mai departe pe thewomen.ro…

Sursa articol si foto: thewomen.ro

