- Fostul ministru al Muncii Marius Budai a afirmat ca Guvernul si-a dat arama pe fata prin faptul ca „cresc pensiile, dar... in anul 2022 (nici atunci nu ii cred ca le vor creste), nu scad salariile, dar scad sporurile, adica scad veniturile oamenilor, nu mai zic nimic despre alocatiile copiilor”.…

- Alocatiile pentru copii vor creste cu 20% din 1 ianuarie, astfel ca alocatia pentru copiii cu varste intre 2 si 18 ani va creste la suma de 214 lei pe luna, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, potrivit AGERPRES. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu…

- Premierul Florin Cițu a facut declarații dupa ședința de Guvern in care s-a adoptat Ordonanța de Urgența pentru plafonarea venitului mediu. Florin Cițu a denumit-o "Ordonanța Trenulețul" sau "Ordonanța Luam o Pauza". Acesta n-a pomenit nimic despre majorarea salariului minim pe economie dar a precizat…

- Guvernul are de gand sa majoreze alocațiile cu 10 la suta de la 1 ianuarie și cu alte zece procente din luna august, iar punctul de pensie va crește cu 8 la suta, dar din luna septembrie, au declarat surse politice pentru D igi24.ro. Veniturile bugetarilor (sporuri, indemnizații, salarii etc.) vor fi…

- Alocațiile copiilor vor crește cu 10% din ianuarie 2021 și cu inca 10% din august, iar prevederea va aparea intr-o ordonanța de urgența ce va fi adoptata miercuri de guvernul Cițu, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale, precizeaza g4media . Prin aceeași ordonanța de urgența, guvernul va…

- Simona Bucura-Oprescu: “Ignorand rezultatul votului din 6 decembrie, PNL negociaza de zor formarea unui nou Guvern cu USR-PLUS și UDMR. Desi PSD a reusit sa obtina cel ami mare numar de voturi la alegerile din 6 decembrie, fiind, practic, castigatorul alegerilor, a fost lasat total pe dinafara cand…

- Candidatul PSD pentru Senatul Romaniei in Circumscripția electorala pentru Diaspora, Tit-Liviu Brailoiu, a criticat dur intr-o postare pe pagina personala de Facebook bilanțul de un an de guvernare a liberalilor. El considera ca Guvernul PNL a sacrificat sanatatea publica in dauna afacerilor de partid…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat luni, la Realitatea Plus ca alocatiile copiilor se vor dubla pana in 2022, iar pana in 2024, pensiile vor creste cu 46 la suta. De asemenea, acesta a spus ca taxa unica nu va fi desființata, fiind un concept liberal. ”Taxa unica ramane, este conceptul…