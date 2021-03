Nu uitați: Teatrele, cinematografele și incintele localurilor se închid din această noapte Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența București a anunțat masurile adoptate, duminica dimineața, ca urmare a creșterii ratei de incidența a infectarii cu Covid-19 in oraș. Astfel, așa cum era de așteptat, se inchid din nou restaurantele la interior, teatrele, cinematografele, salile de jocuri de noroc, cafenelele și cluburile. Decizia intra in vigoare de la ora 24.00. Prescolarii, elevii din invatamantul primar si pana la jumatate dintre elevii claselor a VIII-a, a XII-a, a XIII-a si ai celor din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal vor merge la cursuri, a mai decis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului București pentru Situația de Urgența a anunțat ca ia noi masuri dupa creșterea ratei de incidența și intrarea Capitalei in scenariul roșu. „Potrivit ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații, incepand cu data de 8 martie ora 00:00 este permisa participarea in unitațile…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența din București a decis noile restricții care vor fi active in Capitala, o data cu revenirea in scenariul roșu. Restricțiile intra in vigoare din 8 martie, ora 00.00. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata de incidența COVID a urcat la 3,05, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica.Joi, in Capitala incidența era de 2,79 la mie, iar vineri a ajuns la 3,05.Potrivit reglementarilor in vigoare, la rata de incidența peste 3 la mie se inchid…

- Restaurantele, cinematografele, institutiile de cultura se inchid din nou in municipiul Cluj-Napoca, dupa numai cinci zile de functionare, in urma cresterii incidentei COVID-19. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri, ca noile masuri intra in vigoare incepand cu 14 februarie,…

- Seful DSU Raed Arafat avertizeaza ca in cazul in care incidenta cazurilor de COVID-19 va creste in Capitala masurile restrictive vor putea fi reimplementate. Precizarile șefului DSU vin in contextul im care CMBSU a decis vineri ca incepand de luni sa fie redeschise restaurantele, cinematografele și…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis ridicarea mai multor restricții in Capitala, incepand de luni, 25 ianuarie. Decizia vine dupa ce trei zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori. „Este a treia zi consecutiva cu incidența…

- Situația epidemiologica din București pare ca s-a imbunatațit. Dupa trei zile in care rata infectarilor cu Covid-19 s-a menținut la sub trei la mia de locuitori, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis ridicarea mai multor restricții. The post De luni se schimba regulile…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis vineri ridicarea, incepand de luni, a mai multor restricții in Capitala, avand in vedere ca trei zile la rand incidenta infec