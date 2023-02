Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe l-a criticat duminica pe Emmanuel Macron pentru declaratia sa conform careia doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, acuzandu-l pe președintele francez de diplomatie duplicitara fata de Kremlin si spunand ca Moscova inca isi aminteste de soarta lui Napoleon.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, avertizandu-i in acelasi timp pe cei care vor „mai presus de toate sa zdrobeasca Rusia” ca aceasta nu va fi niciodata pozitia Frantei. El crede ca alternativele la preșdintele Vladimir Putin sunt mai…

- Rusia a fost nevoita sa trimita acasa peste 9.000 de oameni care au fost „mobilizați ilegal”, a declarat marți, 31 ianuarie, procurorul general, Igor Krasnov lui Putin, relateaza CNN . „Prin eforturile supervizarii [Procuraturii Generale], peste 9.000 de cetațeni care au fost mobilizați ilegal au fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari miercuri ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria Rusiei in ofensiva sa din Ucraina, care este "garantata" in opinia sa, la aproape un an dupa ce a lansat operatiunea rusa pe teritoriul ucrainean, unde Moscova a suferit mai multe infrangeri militare,…

- Președintele rus nu le va trimite urari de Anul Nou omologilor sai american și francez, Joe Biden și Emmanuel Macron, și nici cancelarului german Olaf Scholz, a anunțat, vineri, Moscova, in contextul razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Pe de alta parte, Vladimir Putin a salutat deja mai mulți lideri,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron crede ca aderarea a Ucrainei la NATO ar fi perceputa de Federația Rusa ca o confruntare, iar aceasta nu este „cel mai probabil scenariu”, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Intrarea Ucrainei in NATO ar fi perceputa de Rusia ca ceva conflictual. Nu vi-o puteti imagina…

- Dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala face sa creasca riscul de conflict, a afirmat vineri, Vladimir Putin, transmite Reuters și Agerpres . ”Potentialul de conflict in lume creste si este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si mentine cu orice pret…

- Sugestia presedintelui francez Emmanuel Macron, potrivit careia Occidentul ar trebui sa ia in considerare nevoia Rusiei de garantii de securitate, daca Moscova este de acord cu negocieri pentru a pune capat razboiului din Ucraina, a declansat o furtuna de critici la Kiev si la aliatii baltici in…