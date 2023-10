Nu uitați că se schimbă ora și vom avea cea mai lungă zi din an In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania trece la ora de iarna. Astfel, ceasul se da inapoi cu o ora, ora 04:00 devine ora 03:00. Ziua de 29 octombrie va fi cea mai lunga din an pentru ca va avea 25 de ore. Atenție la sanatate pentru ca schimbarea orei poate avea efecte negative. Majoritatea oamenilor se adapteaza cu ușurința la schimbarea orei, insa exista și persoane care pot experimenta simptome precum iritabilitate, insomnie sau oboseala. Incercați sa va duceți la culcare mai devreme cu o seara inainte și sa va expuneți la lumina naturala in timpul zilei. Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

