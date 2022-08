Nu turiștii sunt vinovați: Ce îi lipsește României în industria ospitalității In opinia Corinei Martin, secretar general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania ( FPIOR), nu turistii sunt vinovati pentru faptul ca au scazut rezervarile in Romania. De asemenea, potrivit aceleiași surse, nu sunt de vina nici tarifele pentru camerele de hotel. Atunci cine sau ce e de vina? Dupa cum evidențiaza Corina Martin, bugetul zero pentru promovare, faptul ca inca lipseste cultura de industrie a ospitalitatii si educatia de destinatie receptoare, acestea sunt „lucrurile vinovate”. . “In jur de 120.000 turisti pe Litoralul romanesc, cifre in crestere clara,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

